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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak

25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:36
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.07.2022 13:37
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