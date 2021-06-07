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Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
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Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını tesis binasına sıçramadan söndürmeye çalışıyor. 

Mudanya ilçesinde, İzmir yolunun Balabancık mevkisi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin açık alanında, saat 12.30 sıralarında, yangın başladı. Tesisin atık toplama noktasında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 itfaiye aracı ile alevlerin tesis binasına ve çevreye sıçramaması için söndürmeye çalışmalarına devam ediyor. 

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi. 

KONTROL ALTINDA

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tonlarca atık, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geri Dönüşüm TesisiYangınBursa
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