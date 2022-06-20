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Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Haziran 2022 Pazartesi 14:28
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa Teknik Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 04 Temmuz 2022 olup, başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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