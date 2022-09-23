Büyükelçi Bodnar: Esir takası çok zor bir operasyondu

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının çok zor ve başarılı bir operasyonla gerçekleştirildiğini söyledi. 205'i Ukraynalı, 10'u yabancı savaşçı 215 kişinin, 55'i asker 56 kişi karşılığında takas edildiğini belirten Bodnar, "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye’de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya’ya 55 Rus askeri verdik. Onun dışında Ukrayna için savaşan 10 yabancı uyruklu asker, Suudi Arabistan üzerinden takas edildi" dedi.



Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Mariupol kentinin kuşatmasında Rus tarafına esir düşen Azov taburu üyelerinin de aralarında bulunduğu 205'i Ukraynalı, 10'u yabancı savaşçı 215 kişi, 55'i asker 56 kişi karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucuğunda takas edildi. Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı Viktor Medvedçuk ve 55 askeri Rusya'ya, 108'i Azov taburu askerleri olan 215 kişi karşılığında verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın serbest bıraktığı 5 Azov komutanının savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de kalacağını açıkladı.





'BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK'



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasına ilişkin DHA'ya konuştu. Bodnar, çok zor ama başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Bodnar, askerlerin kurtarılmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, "İki cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ve Sayın Erdoğan arasındaki anlaşmalar sayesinde mümkün oldu. Bizim tarafımızdan söz konusu askerlerin serbest bırakılması sürecini Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak koordine ediyordu. Koordinasyon çabaları, Türk tarafı ile olan etkileşim ve diğer ortaklarımız ile olan iş birliği sayesinde askerlerimizin serbest bırakılmasına dair çok zor; ama çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik" dedi.



'TÜRKİYE'DE KALACAKLAR'



Bodnar, operasyonun detaylarına ilişkin, "Aslında cumhurbaşkanlarımızın anlaşmalarına göre Rusya’da esir olarak tutulan askerimiz Viktor Medvedçuk karşılığında serbest bırakıldı. Viktor Medvedçuk bildiğiniz üzere Rusya’nın iş birlikçisi ve Putin’in büyük hayranıydı. Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye’de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya’ya 55 Rus askeri verdik. Onun dışında Ukrayna için savaşan 10 yabancı uyruklu asker, Suudi Arabistan üzerinden takas edildi. Anlaşmalara göre bu 5 kahramanımız Türkiye’de savaş bitene kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi altında Türkiye’de kalacaklar" diye konuştu.



'5 KOMUTANIMIZ UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'



Bodnar, 5 komutanın Türkiye’de nerede olduklarının bilgisini güvenlik nedeniyle paylaşamayacaklarını belirterek, "Dün şahsen onları gördüm; çok yorgun gözüküyorlardı, çok kilo vermişler. Ama iradeleri çok güçlü ve serbest bırakılmaları adına Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çok minnettarlar. Rehabilitasyon süreci biraz zaman alacak; ama en kısa sürede aileleri ile bir araya gelmelerini umuyoruz. Güvenliklerini ve huzurlarını sağlamak adına nerede bulundukları ve ne kadar kalacaklarına dair bilgi paylaşmıyoruz. Onlar Rus uçağı ile Türkiye’ye intikal ettiler, karşılığında takas edilen kişiler de Rusya'ya gönderildi. Zamanı gelince tüm detayları paylaşacağız. Operasyon genel olarak zorlu bir süreç üzerinden geçti. Ama iki ülkenin cumhurbaşkanının etkileşimi sayesinde gerçekten büyük bir iş çıkardık. Buraya geldikten sonra ellerine verilen ilk şey telefonlardı ki ailelerini arayabilsinler. Çünkü bu aileleri ile paylaşmak istedikleri an büyük bir mutluluktu" ifadelerini kullandı.