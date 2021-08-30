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Çam fıstığı kozalağı ihaleyle satılacaktır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46
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Çam fıstığı kozalağı ihaleyle satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Acıpayam Belediyesine ait ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan park bahçe ve refüj vb. yerlerde bulunan çam fıstığı kozalağı satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.09.2021 Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

Çam fıstığı kozalaklarının Muhammen satış bedeli KDV dâhil 60.000,00 TL. Geçici Teminat tutarı 12.000,00.-TL. dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.08.2021 11:47
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