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Çanakkale Belediyesinden satılık daireler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2021 Salı 10:01
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Çanakkale Belediyesinden satılık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çanakkale Belediyesi Barbaros, Arslanca ve Cevatpaşa mahallelerinde bulunan 21 adet dairenin satışı için ihale düzenleyecek. 

4 tanesi dubleks olan dairelerin yüz ölçümü 42 m² ile 131 m² arasında değişiyor. İhale 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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