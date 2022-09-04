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Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak

04 Eylül 2022 Pazar 01:45
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Konya İli Çeltik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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