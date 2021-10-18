Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1412.71
ALTIN
526.99
DOLAR
9.2951
STERLİN
12.7800
EURO
10.7804
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...

Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:39
1 Okunma
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çorum İl Özel İdaresi ihtiyaç olmadığı için servis dışı tutulan 11 (onbir) adet araç ve 1 (bir) adet ekipmanı,  ayrı ayrı satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. 

Söz konusu araçların satış ihalesi 03/11/2021 Çarşamba günü saat 13:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki İl Genel Meclisi Toplantı salon

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
num 2021-10-18 11:54:05

I wish I could have the same website. Anyway, I always share with my friends whatever I read here.

שיחות סקס

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans