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Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek

12 Ocak 2023 Perşembe 15:32
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2023 yılı çalışma döneminde 1.545 dekar sulanabilir araziyi, partiler halinde açık artırma usulü ile kiraya verecek.

İhale 17 Ocak 2023 günü saat 14.00'te Çukurova Tarım İşletmesi'nde yapılacak. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 24 Ocak 2023 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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