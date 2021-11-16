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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 15:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBaşak CengizZiyaret
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