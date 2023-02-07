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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

07 Şubat 2023 Salı 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan, "Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır." diye konuştu.

"İlk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik"

 Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor." dedi.

Erdoğan, "Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır." diye konuştu.

"3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgeye 1000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK'mız binlerce personelinin yanı sıra 10 gemisi, 54 kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır." dedi.

Erdoğan, "Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz yardımları bölgeye göndermektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi." diye konuştu.

10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararı

Erdoğan, "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız." dedi.

Erdoğan, "Savcılarımız, insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum."

Erdoğan, "AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgeye 1000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK'mız binlerce personelinin yanı sıra 10 gemisi, 54 kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır." dedi.

Erdoğan, "Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz yardımları bölgeye göndermektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi." diye konuştu.

Erdoğan, "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 15:57
Anahtar Kelimeler:
OHALCumhurbaşkanı Erdoğan
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