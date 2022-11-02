Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±nÄ± ihaleyle satacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi mÃ¼lkiyetindeki, Merkezefendi ilÃ§esi KayakÃ¶y mahallesinde bulunan 3.352 metrekare alana sahip akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 35. maddesi (a) bendi uyarÄ±nca kapalÄ± teklif usulÃ¼ ile satÄ±lacak.



Ä°hale, 17 KasÄ±m 2022 tarihinde Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hizmet BinasÄ±'nda bulunan EncÃ¼men salonunda, Belediye EncÃ¼menince yapÄ±lacak. Ä°hale ÅŸartnamesi ve ekleri Emlak ve Ä°stimlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TaÅŸÄ±nmaz Mallar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bedelsiz gÃ¶rÃ¼lebilir veya temin edilebilir.



Ä°hale metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.