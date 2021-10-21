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Dev platform Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 14:25
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Dev platform Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'na pazartesi günü giriş yapan 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde taşıdığı 124 metre yüksekliğe sahip platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra bugün en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan yola çıkan Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, üzerinde taşıdığı 124 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform ile birlikte 18 Ekim sabahı Ege Deniz'inden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. En yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirilmek için Suluca köyü açıklarında 4 gündür bekletilen platform, taşıyıcı gemiden indirilerek yüzdürüldü. Ardından da 3 ayağın 57 metrelik bölümü denizin dibine batırıldı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilmesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Saat 07.30 sıralarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilmeye başlanan platform, yaklaşık 5 saatte köprünün altından emniyetli bir şekilde geçirildi. Platforma geçirilişi sırasında 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.

Saat 12.30 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi tamamlanan platformun ayakları yeniden su yüzeyine çıkarıldı. Platform, Nene Hatun acil müdahale gemisi tarafından çekilerek İstanbul Silivri’ye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dev PlatformÇanakkale Köprüsü
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