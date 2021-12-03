Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,911.21
ALTIN
787.22
DOLAR
13.79
STERLİN
18.33
EURO
15.62
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam...
İTÜ 54 Öğretim Üyesi Alıyor 
İTÜ 54 Öğretim Üyesi...
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alıyor
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim...
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak

DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2021 Cuma 17:45
0 Okunma
DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

ANKARA - Ankara'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Asgari ücret net 5200 lira' pankartı açan grup, 'birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Evimize götürdüğümüz ekmekler, yemeklerde kullandığımız ayçiçeği yağlarının, elektriğe, suya, doğal gaza yüzde 50'ler üzerinde zam geldiğini, gerçek enflasyonun en az yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu biliyoruz. Artık yeter, hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu dönemde işsizliğin azaldığını iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyonlarla bütün ücretler belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Gerçek enflasyonun, gıda enflasyonun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonun ne olduğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir" dedi. Çerkezoğlu, asgari ücretin en az 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma BakanlığıDİSKEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Çankırı'da baraj inşaatında inceleme
Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Çankırı'da baraj inşaatında inceleme
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans