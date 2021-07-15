Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1367.25
ALTIN
503.54
DOLAR
8.5692
STERLİN
11.9205
EURO
10.1622
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, terör şebekesidir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:50
0 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, terör şebekesidir

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki FETÖ, referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesidir. İslam'ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek karanlık ve süfli amaçları için kullanmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Erbaş, 15 Temmuz'un; milletin vatan hainlerine karşı tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla ülkesine, devletine, iradesine sahip çıktığı günün yıl dönümü olduğunu belirtti. Erbaş, "Bugün bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır ki FETÖ, referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesidir. İslam’ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek karanlık ve süfli amaçları için kullanmıştır. Gizli ve katı bir hiyerarşik yapılanma ile yıllarca insanımızın en samimi duygularını, ahlâki, dini hassasiyetlerini, hain emellerine alet etmiştir. FETÖ, dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olarak, karanlık yüzünü, din kisvesi altında gizlemeye çalışmış, sonunda 15 Temmuz 2016’da vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize istiklal ve istikbalimize kastetmiştir. Ancak aziz milletimiz, 15 Temmuz'da, hain darbe girişimine karşı direnip, darbeci teröristlerin oyunlarını bozarak, iradesine kastedenlere asla boyun eğmeyeceğini, yüzlerce şehit, binlerce gazi ile tüm dünyaya ilan etmiştir. Hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, din konusundaki cehalet, yanlış dini bilgi birçok bireysel ve sosyal sorunlara neden olmakta, doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyaç, istismara açık hale gelmektedir" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK SORUMLULUKTUR'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam adına insanları kendi heva ve heveslerine tabi olmaya çağıranlara karşı daha dikkati olunmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"İnsanlığa dinin hakikatlerini Kur’an ve Sünnet ekseninde en güzel şekilde anlatmak ve istismarcı odakların tuzaklarına düşmemeleri için vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız, FETÖ gibi, insanlarımızın iyi niyet ve temiz duygularını istismar edenlere, İslam’ın kavramlarını kullanarak bozgunculuk yapanlara, yanlış bilgilerle din konusunda toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik söylemlere ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinde, ülkemizin aydınlık geleceği için, destansı direniş ruhuyla şahlanarak şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı ruhla, değerlerimiz ve vatanımız uğruna destan yazan gazilerimize ve hain darbe girişimine karşı cesaretle mücadele eden aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ErbaşFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans