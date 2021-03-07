Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
411.808
DOLAR
7.5315
STERLİN
10.4088
EURO
8.9768
Gökçe Türk Bayram'la Geldi
Gökçe Türk Bayram'la Geldi
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS AÇILIYOR
MESLEĞİNDE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS...
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Sağlık Bakanlığı atama ilanı
Halkbank'ın Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısı'na davet

Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdikleri mesajda evlatlarının teslim edilmesini istedi. 2015'te 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, evlat nöbetinde 2'nci kadınlar gününü geçirdiklerini belirterek, "Biz yoklukla bu çocukları büyüttük. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Kızım, Allah rızası için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzümüzü güldür. En azından sesini duyayım. Yeter artık ne olursun geri dön" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Mart 2021 Pazar 12:43
6 Okunma
Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah- Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye- Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet- Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ANNELER EVLATLARINI BEKLİYOR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 552 gündür oturma eylemini sürdüren anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdikleri mesajda evlatlarının teslim edilmesini istedi. Diyarbakır'da 2015'te 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, evlat nöbetinde 2'nci kadınlar gününü geçirdiklerini söyledi. Tek isteğinin kızana kavuşmak olduğunu anlatan Akkuş, "552 gürdür burada bekliyoruz. 2'nci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geçirdik. İnşallah kadınlar gününde çocuklarımız geri döner ve yüzümüz güler. Yeter artık bu hasretlik bitsin çocuklarımızı geri versinler. Biz ne yaptıkta bu cezayı vermişler. Biz yoklukla bu çocukları büyüttük. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Kızım Allah rızası için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzümüzü güldür. En azında sesini duyayım. Yeter artık ne olursun geri dön. Birbirinize söyleyin güvenlik güçlerine teslim olun. HDP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eylem yapacakmış. Biz de anneyiz ne olur sesimizi duyun artık. Sizden bir şey istemiyoruz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Geçen yıl kadınlar günün de seni videolarda gördüm. İnşallah bu sene sen geleceksin. Seni videoda değil canlı görmek istiyorum" dedi.

'ONLAR İÇİN ANNELERİN KIYMETİ YOK'

Diyarbakır'da 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Muhammet için evlat nöbetini sürdüren Hatice Ay, evladına teslim olması için çağrıda bunarak, şunları söyledi:

"6 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde inşallah hayırlı bir müjde alırız. Muhammet oğlum eve gel ben hastayım, seni bekliyorum. Burada 24 aile evladına kavuştu, inşallah biz de kavuşuruz. HDP diyor annelerin kıymeti var ama 1 yıldan fazladır anneler burada bekliyor, onlar için hiç annelerin kıymeti yok. Eğer kadınların kıymeti olsaydı, bizim çocuklarımızı gönderirdiler."

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kandırılarak, kaçırılan kızı Alev için oturma eylemini sürdüren Güllü Turan da kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de evladımı bekliyorum. Alev, beni duyuyorsan gel anneni unutma. Ne olursun gel Türk askerimize teslim ol. Dön gel eve bizim yüzümüzü de güldür, sevinelim. Sen gelmeden ben gitmeyeceğim, hep seni bekleyeceğim" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 07.03.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır AnnelerininDünya Kadınlar Günü Mesajı:Terör örgütü PKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı
Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı
DSÖ: Pandemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travmaya yol açtı
DSÖ: Pandemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travmaya yol açtı
İstanbul'un kadın yunus polisleri suçluların korkulu rüyası
İstanbul'un kadın yunus polisleri suçluların korkulu rüyası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans