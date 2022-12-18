Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...

Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi

18 Aralık 2022 Pazar 17:15
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Sur-Bağlar-Kayapınar ve Yenişehir İlçelerine hizmet vermek üzere, 16+1 kapasiteli 100 adet 'M Plaka'yı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 29 yıl süre ile ihale edecek.

'M Plaka' ihalesi şartname koşullarına göre her bir plaka için ayrı ayrı yapılacak. İhaleye meclis kararı gereği sadece tüzel kişiler katılabilir. İhale 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacak. İsteklilerin, ihale evraklarını 28.12.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Ana Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans