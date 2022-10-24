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DSÄ° 157 SÃ¼rekli Ä°ÅŸÃ§i alÄ±nacak

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:59
DSÄ° 157 SÃ¼rekli Ä°ÅŸÃ§i alÄ±nacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere 157 kadroya SÃ¼rekli Ä°ÅŸÃ§i alÄ±nacak.

Personel alÄ±m ilanÄ±, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu (Ä°ÅžKUR) AÃ§Ä±k Kamu Ä°ÅŸ Ä°lanlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gÃ¼n ilanda kalacak. Ä°landa belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan adaylar, baÅŸvurularÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapabilecek.

Kadro detaylarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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