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DSİ'den satılık arsa ve tarım arazileri

13 Kasım 2022 Pazar 18:17
DSİ'den satılık arsa ve tarım arazileri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Kahramankazan, Şereflikoçhisar ve Çubuk ilçelerinde bulunan 12 adet taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve DSİ Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre açık teklifle satacak.

İhale, DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nde 22 ve 24 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi İdare'den bedelsiz olarak temin edilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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