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Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Eylül 2021 Pazar 17:19
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Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

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İLAN.GOV.TR

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