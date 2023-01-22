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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu" başladı

Diyarbakır'daki operasyona, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando ile güvenlik korucularından oluşan 645 personel katılıyor.

22 Ocak 2023 Pazar 11:46
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu" başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4 tabur, 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta, havan mühimmatı ve 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.

AA

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