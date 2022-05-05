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Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2022 Perşembe 15:28
Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Ankara'da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92)  memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 

Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi’nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19’uncu dönem Adana milletvekili olarak TBMM'ye girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan  Bekir Sami Daçe, yaşamını yitirdi. Daçe’nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara’dan, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine getirildi. Ceyhan’daki babaevinde helallik alınmasının ardından Hamdilli Mahallesi’ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.  Törende eşi Serpil Daçe’yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Daçe’nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Bekir Sami DaçeSon Yolculuk
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