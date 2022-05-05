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Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2022 Perşembe 16:44
Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

ANKARA - Ankara'da hayatını kaybeden eski MHP Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu (92) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Eyüboğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Ali Fuat Eyüboğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Eski milletvekili Eyüboğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene; Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınları ile birlikte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek ile bazı milletvekilleri katıldı. Törende Eyüboğlu'nun öz geçmişi okunup, saygı duruşunda bulunulduktan sonra dua edildi. Eyüboğlu'nun cenazesi, öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Vekil Ali Fuat EyüboğluAnkara
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