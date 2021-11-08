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Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Kasım 2021 Pazartesi 11:41
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 60 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır. 

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversiteye ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Teknik ÜniversitesiSözleşmeli Personel Alımı
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