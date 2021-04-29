Eyleme katılan ailelerden, Biden’ın açıklamasına destek veren HDP’ye tepki

VAN - Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 10'uncu haftada yine perşembe günü Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Bu hafta bir ailenin daha katılımıyla eyleme katılanların sayısı 30’a çıktı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Aileler, HDP’nin, 1915 olayları için ‘soykırım’diyen ABD Başkanı Joe Biden'e destek verdiğini belirterek tepki gösterdi.



'YASAK DÖNEMİNDE EYLEM YAPMAYACAĞIZ'



Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yaptığı bir açıklamada "1,5 yıldır kızım için bu mücadelemi sürdürüyorum. Van'da 7 aile ile bu eylemimize başladık, şimdi aile sayısı 30 oldu. Gittikçe çığ gibi büyüyor. Allah’ın izniyle biz HDP'yi kapatacağız, evlatlarımıza kavuşacağız. Zafer bizim olacak. Pervin Buldan bir açıklama yaptı. Bizi kınıyordu. 'Sen bir annesin Pervin Buldan. Ama annelik onlara yetmiyor. Annelik sana yetseydi sen bu kelimeyi kullanmazdın” dedi.



17 günlük tam kapanma nedeniyle eylemlerine ara verdiklerini ifade eden Sancar, “Ama yasak sonrası tekrar devam edecek. Ben 9,5 yıldır kızımın peşindeyim. Sonsuza kadar bu mücadeleyi devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



‘EYLEMİMİZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR’



Kızı Şilan için eyleme katılan Atiye Dayan ise çocukları gelene kadar bu eylemlerinin devam edeceğini ifade ederek," Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Buradan Pervin Buldan'a bir mesajım var. 'Diyor ki devlet size para veriyor. Siz makarna yiye yiye beyniniz çalışmıyor. Biz makarna ile gurur duyuyoruz. Biz onun gibi kamplarda terör örgütü mensupları ile poz vermiyoruz. Kandile gidip poz vereceğine, bizim evlatlarımızı alsın. Bu eylemimiz çığ gibi büyüyor" dile konuştu.



'KARDEŞİM BENİ DUYUYORSAN GEL TESLİM OL'



2015 yılında Adana'da dağa kaçırılan kardeşi Gülcan için eyleme katılan Kutbettin Biçer de, "Kız kardeşimi alana kadar bu eyleme katılacağım. Kardeşimden bugüne kadar hiç haber alamadım. Bir gün sabah kalktığımızda evde yoktu. 6 yıldır hiçbir haber alamadık. 'Kardeşim görüyorsan, duyuyorsan beni, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Özledik seni. Bize verdiğin ceza çok büyük bir cezadır. Annem ve hepimiz senden dolayı kötü durumdayız. Gel teslim ol' "çağrısında bulundu.