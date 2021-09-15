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Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:08
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Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Canik ve İlkadım İlçelerinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahalarının bakım onarım işi için ihale gerçekleştirecek. 

İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhale 1 Eylül 2021 günü saat 10:00’da Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

İhaleye ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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