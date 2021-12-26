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Gazi Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

Gazi Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 16:32
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Gazi Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi,  10.07.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız...

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.12.2021 16:39
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