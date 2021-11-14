Gaziantep’te tek katlı kargir yapı satılacak

Gaziantep’in, Oğuzeli İlçesi’nde, 1128 Ada, 4 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy, Kabirlikbaşı Mevkii, Taşınmazın üzerinde bahçe içerisinde tek katlı mesken olarak kullanılan yapı, T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 329.500 TL. kıymetindeki taşınmaz, 25 Ocak 2022 günü saat 11.15-11.20 arasında Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde satışa sunulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.