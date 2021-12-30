Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,917.75
ALTIN
756.15
DOLAR
13.20
STERLİN
17.85
EURO
14.94
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Aralık 2021 Perşembe 10:41
0 Okunma
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sözleşmeli spor uzmanı, gençlik çalışanı, psikolog ve yurt personeli alımı yapacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak 923 Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog ve 652 yurt yönetim personeli istihdam edilecek.

Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog kadroları için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.

Yurt Yönetim Personeli kadrosu için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı
Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor
Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans