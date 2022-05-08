Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık Ilıca Otel'i yapım karşılığında 30 yıllığına kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gölcük Belediyesi’nin maliki olduğu, Kocaeli Gölcük Ş.Yazlık Köyü, Sağlam Yapı mevkii, 282 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, irtifak (üst) hakkı tesis edilerek, “GÖLCÜK YAZLIK ILICA OTEL”inin yaptırılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Tekliflerin 17.05.2022 tarih ve Salı günü saat: 12:30’ a kadar Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur.