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Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi, kazanın 38'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:26
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Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı

ZONGULDAK - TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve maden işçileri katıldı. Ölen maden işçileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaşanılan bu tür olaylardan ders alınması gerektiğini söyledi. İş işten geçtiğinde yapılanların bir faydasının olmadığını anlatan Çorumluoğlu, "Bunu acı bir şekilde Covid zamanında gördük. Bize medeniyet dersi vermeye çalışan Avrupalı, havalimanlarındaki uçakları basarak oradaki maskeleri aldı ve vatandaşına dağıttı. Biz de ekonomik gücü olmayan ülkelere kendi ülkemizde maske yapıp gönderdik. Demek ki kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Sadece maden alanında değil, tarımsal, sanayi ve her alanda kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuz zaman önümüzün daha da fazla açılacağını düşünüyorum" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerini rahmetle andıklarını ve ailelerine bir kez daha başsağlığı dilediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtan madenciler, törenin ardından yer altına inerek, mesailerine başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
103 Maden Işçisi AnıldıGrizu Faciası
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