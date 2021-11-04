Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hacettepe Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alacaktır.

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular 5 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

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