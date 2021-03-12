Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1555
ALTIN
415.338
DOLAR
7.5492
STERLİN
10.5349
EURO
9.0187
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...
Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım...
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı...
THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
THY Olağan Genel Kurul...

Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı

Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mart 2021 Cuma 11:07
0 Okunma
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve diğer detaylarını buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.03.2021 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi
Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans