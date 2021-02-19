Hakkari, Gara şehitleri için tek yürek oldu

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Hakkari'de, STK temsilcileri organizatörlüğünde, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Bulvar Caddesi'nde toplanan kalabalık, Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu da katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar, sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.