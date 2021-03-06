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HALFETİ BELEDİYE BAŞKANI ŞEREF ALBAYRAK: HALFETİ’DE GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAYA KARARLIYIZ.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir futbol sahasının daha açılışı yapıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Mart 2021 Cumartesi 15:55
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HALFETİ BELEDİYE BAŞKANI ŞEREF ALBAYRAK: HALFETİ’DE GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAYA KARARLIYIZ.

HABER: ABDULLAH YİĞİT

Halfeti Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sentetik yüzeyli çim saha törenle açıldı.
İlçede, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ ın gençlere yönelik yatırımları sürüyor.
Halfeti’de gençler, ücretsiz kurslarla üniversite hayallerine kavuşurken, boş zamanlarını ise spor aktiviteleriyle geçiriyor.

BİR MAHALLE DAHA FUTBOL SAHASINA KAVUŞTU.
Yeni Halfeti’deki Siyah Gül mahallesinde bugün açılışı gerçekleştirilen saha açılışına; Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Meclis Üyeleri, gençler ve mahalle sakinleri katıldı.

BAŞKAN ALBAYRAK: VAATLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ.
Açılışta bir konuşma yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ‘Gençlerimizi sporla buluşturmaya kararlıyız’ dedi. Halfeti’nin her geçen gün yeni yatırımlarla geliştiğini bildiren Başkan Albayrak ‘Bundan sonra açılışlarımız daha sıklaşacak. Vaatlerimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine yanıt veriyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sevinçleriyle mutlu oluyoruz’’ dedi.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE GENÇLİK MERKEZİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Başkan Albayrak öte yandan ilçeye kazandıracakları Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapımı için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.03.2021 16:02
Anahtar Kelimeler:
HalfetiBelediye Başkanışeref AlbayrakSpor
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