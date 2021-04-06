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Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 10:13
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Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Hayvan Bakıcısı ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alacaktır. 

İlanda belirtilen talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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