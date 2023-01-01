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Hatay'da terör örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı.

01 Ocak 2023 Pazar 18:35
Hatay'da terör örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

HATAY, (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 17'si DEAŞ, 16'sı PKK/KCK üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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HatayTerörPkkPckDEAŞ
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