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Hatay'daki orman yangınları belgesel oldu

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) geçen yıl Hatay'da birçok noktada çıkan orman yangınlarının belgeseli hazırlandı. Belgeselde, Türkiye'nin 58 ilinden gelen 1000'e yakın OGM ekibinin büyük mücadelesi anlatıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2021 Çarşamba 15:44
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Hatay'daki orman yangınları belgesel oldu

ANKARA - OGM'den yapılan açıklamaya göre; Hatay'da geçen yıl eylül ve ekim aylarında birçok noktada çıkan orman yangınları, Türkiye'de toplumsal bir hareket başlattı. Sabotaj ihtimalinin de gündeme geldiği yangınlar sonrasında kamu, özel sektör ve vatandaşların yoğun ilgisiyle yanan alanlar için binlerce fidan bağışlandı. Kentte zarar gören 4 bin 783 hektarlık alanın bin 640 hektarında yapay gençleştirme, 580 hektarında doğal gençleştirme ve 660 hektarında endüstriyel ağaçlandırma çalışması olmak üzere toplam 2 bin 880 hektar alanda yeniden ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar 1 milyon 100 bin fidan ile bin 400 kilo kızılçam tohumu toprakla buluşturuldu. Tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

ÖZEL BELGESEL

Öte yandan, büyük tehlike atlatan Hatay için özel bir belgesel hazırlandı. Kurumun sosyal medya hesapları üstünden yayınlanan belgeselde, orman teşkilatı ekiplerinin yangınlarla hayatları pahasına mücadelesi ve orman köylülerinin korku dolu anları aktarıldı. Hatay'daki OGM ekiplerinin yanı sıra, Türkiye'nin 58 ilinden bine yakın personelin mücadele ettiği orman yangınları sırasında hiçbir can kaybının yaşanmasına ve köylere zarar gelmesine izin verilmediğinin altı çizildi, binlerce canlının evi olan ve büyük zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için hemen çalışmalara başlandığı kaydedildi. Ayrıca yanan orman alanlarının Anayasa ile güvence altına alındığı ve zarar gören alanların yeniden yeşertilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Belgeselde, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bizler, Çanakkale'yi düşman işgaline karşı koruyan şehitlerimizin ruhları neyse, aynı ruhla hareket ediyor, aynı düşünce ile mücadele veriyoruz. Orman vatandır ve ormanı, vatanı daima savunacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüHataydaki Orman YangınlarıBelgesel
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