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Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
31 Aralık 2021 Cuma 11:12
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle 136 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 10 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.12.2021 11:21
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