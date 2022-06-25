Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...

HDP'li Hüda Kaya’nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2022 Cumartesi 16:16
HDP'li Hüda Kaya’nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyulan Cemre'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Muhammed Cihad Cemre'nin, Bayramiç'te kendisine ait araçta bulunan TBMM kartıyla gezerken görüldüğü ileri sürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPli Hüda KayaGözaltıÇanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan casus, MİT operasyonuyla yakalandı
Yunan casus, MİT operasyonuyla yakalandı
Bakan Soylu: Dünya standartlarının üzerinde hızda müdahale
Bakan Soylu: Dünya standartlarının üzerinde hızda müdahale
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans