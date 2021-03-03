Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1550
ALTIN
408.410
DOLAR
7.3701
STERLİN
10.2726
EURO
8.8948
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196...

HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 548'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2015'te 16 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necla'nın annesi Çiçek Aymaz ile 210 oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2021 Çarşamba 15:05
0 Okunma
HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'KIZIM OKUMAK İSTİYORDU AMA ALIP GÖTÜRDÜLER'

HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 2015 yılında 16 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necla'nın annesi Çiçek Aymaz ile 210 oldu. Anne Aymaz, kızına kavuşmak umuduyla evlat nöbetine katıldığını belirterek, "Tek istediğim, evladımı geri almak. Burada olacağım sonuna kadar da kalacağım. Kapı açık yatıyorum, yeter ki çocuğum evime gelsin. 16 yaşındayken kızım götürüldü. 2 çocuğum var, onları zorlukla büyüttüm. Kızım gardiyan olmak istiyordu, kızım okumak istiyordu ama alıp götürdüler. Ondan hiçbir haber alamıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHDP önündeki EylemAile Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
AFAD'tan 3.5 milyon İzmirli'ye farkındalık eğitimi
AFAD'tan 3.5 milyon İzmirli'ye farkındalık eğitimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans