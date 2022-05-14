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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:14
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 30 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp, 3 Haziran 2022 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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