Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1373
ALTIN
463.290
DOLAR
8.1152
STERLİN
11.3303
EURO
9.7837
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...

Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı

Mehmetçik, 1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale ederek 48'i PKK/YPG'li, toplam 103 teröristi yakaladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 15:01
0 Okunma
Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı

ANKARA - Mehmetçik, gece gündüz hudutlarda etkili ve özverili bir mücadele yürüterek Irak, İran ve Suriye hudutları başta olmak üzere yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçişleri önlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale edildi. Bu müdahaleler sonucu 49 bin 403 düzensiz göçmen yakalandı, 113 bin 768 düzensiz göçmenin de yasa dışı geçişi engellendi. Hudutlarda yakalanan 103 terörist de kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden 48'i PKK/YPG'li, 32'si FETÖ'cü, 14'ü DEAŞ'lı ve 9'u HTŞ'li olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örülerek, projenin yüzde 98'i tamamlandı. İran sınırına 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmaları devam ediyor. Irak sınır hattında da yine aynı şekilde 35 kilometrelik duvar örülecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikHudut HatlarıTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli su altı robotu Kaşif 2, Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı
Yerli su altı robotu Kaşif 2, Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı
"Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız"
"Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans