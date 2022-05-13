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Hudut karakoluna saldıran teröristler vurulmaya devam ediliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 12:52
Hudut karakoluna saldıran teröristler vurulmaya devam ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor. Şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK/YPG'lilerin tahrip edilen karargahları görüntülendi.

Karkamış ilçesinin Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topu mermileri ve roketler, karakol ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker ile 1 sivil ise yaralandı.

Saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Gece boyu yapılan topçu atışlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait mevzi, karargah ve sığınakların da tahrip edildiği Ayn El Arap'ın Zor Mağar köyü ve kırsalında sabah saatlerinden itibaren insansız hava araçları ile tespit edilen teröristler topçu atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hudut KarakoluSaldırıTerörGaziantep
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