İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den 245 adet gazete ve ürün satış büfe alanı ve bu alanlarda “büfe istanbul” adı altında kurulu ve kurulacak olan büfelerin işletmeye/kiraya verilmesi işi ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini ilanda belirtilen şartlardaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Muhammen Bedeli, Kira/İşletme Süresi, Ön Yeterlilik Başvuru Tarih ve Saati ile İhalenin Yapılacağı Yer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz