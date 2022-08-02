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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

02 Ağustos 2022 Salı 10:57
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Ooperasyonu'nun sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSiirt
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