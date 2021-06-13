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İçişleri: Ülke genelinde aranan 1964 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda 1964 kişinin yakalandığı açıklandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 12:36
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İçişleri: Ülke genelinde aranan 1964 kişi yakalandı

ANKARA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' gerçekleştirildi. 11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personelin görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2 bin 962 adreste arama yapıldı.

Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 kişi olmak üzere; 854'ü hükümlü 1110'u yakalama emri ile aranmakta olan toplam 1964 kişi yakalandı. 

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi yer alırken, 3’ü çocuk olmak üzere 10 kayıp kişi bulundu. Ayrıca 809 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA

Son Güncelleme: 13.06.2021 12:47
Anahtar Kelimeler:
İçişleriBakanlıkülke
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