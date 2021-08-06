İdil'de yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Şırnak'ın İdil ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için ihale düzenlenecek.



Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yukarı Mahalle'de yaptırılacak inşaat için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale düzenleyecek. İhale, Gündoğdu Mahallesi Şehir Stadyumu Yanı Şırnak Gençlik Merkezi Hizmet Binasında 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.



İhale sonucunda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup işin süresi 150 takvim günüdür.



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