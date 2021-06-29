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İletişim Başkanı Altun: Çarpıtma haberciliği demokrasiye zarar veriyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma ve yalan üzerine kurulu tahrif haberciliği demokrasiye büyük zararlar vermektedir" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Haziran 2021 Salı 12:25
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İletişim Başkanı Altun: Çarpıtma haberciliği demokrasiye zarar veriyor

ANKARA, (DHA)-

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplumun ülke ve dünyadaki gelişmeler hakkında gerçek, doğru ve güvenilir haberlere ulaşması sağlıklı bir demokrasi için vazgeçilmez bir unsurdur. Dolayısıyla hakikate dayalı habercilik demokrasiyi güçlendirirken, çarpıtma ve yalan üzerine kurulu tahrif haberciliği demokrasiye büyük zararlar vermektedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, çevrim içi olarak düzenlenen 'İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı. Altun, internet teknolojisindeki gelişmelerin kitle iletişimine de yeni boyut kazandırdığını belirterek, "Birçok alanda her geçen gün kamuoyu tarafından daha fazla kullanılan internet teknolojileri hiç kuşkusuz haberciliğin de ayrılmaz bir parçası halini aldı. Ülkemizde güçlenen demokrasi sayesinde ve teknik anlamda yayıncılığın gelişmesi ile medyada bir yandan çok seslilik artı, bir yandan hızlı ve kolay erişim imkanı ile internet haberciliği geniş kesimler tarafından daha fazla kabul görmeye başladı. Medya sektöründeki dönüşüme işaret eden bu tablo habere erişim ve ifade özgürlüğü bakımından da elbette olumlu bir gelişme" dedi.

'MEDYA MENSUPLARIMIZA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR'

İletişim Başkanı Altun, internet gazeteciliğinin mesleki standartlarını ortaya koymak, bu alanı rasyonel ve şeffaf olarak düzenlemek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Toplumun ülke ve dünyadaki gelişmeler hakkında gerçek, doğru ve güvenilir haberlere ulaşması sağlıklı bir demokrasi için vazgeçilmez bir unsurdur. Dolayısıyla hakikate dayalı habercilik demokrasiyi güçlendirirken, çarpıtma ve yalan üzerine kurulu tahrif haberciliği demokrasiye büyük zararlar vermektedir. Bu noktada hakikat temsilcisi olan gazeteciler önemli bir sorumluluğu da yüklenmiş durumdadır. Bireylerin ve toplumun sağlıklı eksiksiz ve gerçekliğe dayalı şekilde bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının korunması noktasında medya mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiklerine inanıyorum. Elbette ülkemize karşı ulusal ve uluslararası boyutta dezenformasyon girişimlerinde mücadelede medya mensuplarımıza da önemli görevler düşüyor" diye konuştu. 

'ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI YALANIN BAYRAKTARLIĞINI YAPTI'

Konvansiyonel ve dijital mecralarda yapılan haberciliğin tek amacının, hakikat olduğunun altını çizen İletişim Başkanı Altun, 'habercilik' adı altında algı operasyonu ya da tetikçilik yapılabildiğini gördüklerini söyledi. Altun, ahlaki ve siyasi ilkelerden yoksun biçimde yalan siyaseti yalan haberlerle destekleyecek tezgah işletildiğini de belirterek, şunları kaydetti: 

"Ne yazık ki bu noktada internet medyası da ideolojik tahkimat aracı olarak kullanılabiliyor. Bu insanın bilme açtığını tahrif edilmiş haberlerle dedikodularla suistimal etmekten başka bir şey değildir. Hakikatin çarptırılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde 'Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı yalan haberlerde gördük. İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan 'Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi' başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi bu provokatif içeriği olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını hemen ortaya koyduk. Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve 'Biz yanlış yapmışız, özür dileriz' dedi. Dahası 'Bizim haberimizi referans alarak açıklama yapanlardan da özür dileriz' dedi fakat 27 saat geçmişti ve zaten algı operasyonu tamamlanmıştı; ama bu yalanın parçası hatta merkezi olan muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek, kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü."

'BASİT HATA OLARAK GÖREMEYİZ'

İletişim Başkanı Altun, bir haber sitesinde yer alan 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberi anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu yalan haber yapan internet sitesi de yalandan ne kadar ileri gidebileceğini bize gösterdi. Medya tarihinde böylesi örnekler yoktur. Bir belgesel çekiminde kullanılan imitasyon silahları gerçek silah olarak sunup kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan bu çarpıtma haber de tam anlamıyla bir medya terör örneğidir. Yalan habere dayanan bu kara düzen toplumsal huzurumuzu açıkça tehdit ettiği gibi bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Basit bir hata olarak göremeyiz. Sistematik yalanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlar elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedel ödeyeceklerdir. Adalet sistemimiz bu cürümlerin hesabını elbette soracaktır."

'HUKUKİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR'

İnternet haberciliğinde 3 haberden 1'inin tıklanma odaklı olacak şekilde üretildiğini, cevap ve düzeltme hakkının da internet medyasında eksik kaldığını söyleyen Altun, "İnternet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da hepimiz biliyoruz. İlk olarak internet gazetecilerinin yasal statüsünün ne olması gerektiğinden başlayarak, internet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve mutlak surette çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla internet yayıncılığında yanlış uygulamaların ve eksiklerin giderilmesi çözüm yolları için önerilerde bulunulması ve niteliğinin artırılması elzemdir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı AltunÇarpıtma HaberciliğiDemokrasiZararYeni Çağrı
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