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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2021 Perşembe 13:50
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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı Sazlıdere Barajı yakınlarında yaptığı açıklamada, "Bu güzergahtan geçecek yol, 2006 yılında 1/100.000 Çevre Düzeni Planında işlenmiştir. 29 Nisan 2010 tarihinde, dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısıyla açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde açıklanmıştır. Yani bu güzergâhtaki yol projesi, buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden 1 yıl önce belirlenmiştir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün şantiye sahasının kurulduğu Sazlıdere Barajı yakınında açıklama yapan İmamoğlu, "Haziran ayının ilk haftası içinde, az ilerde gördüğünüz inşaat alanının şantiyesinin ilk kuruluşu, izinsiz olarak İSKİ yolları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Oysa İSKİ, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yazıyla şantiye alanı hakkında bilgi istemiş ama cevap verilmeden alelacele şantiye alanı kurulmuştur. Bu uygunsuz durum üzerine, İBB tarafından 13 Haziran Pazar günü, İSKİ girişleri kullanılarak kurulan şantiye tahliye edilmiştir. Yani kurulduğu alandan kaldırılmıştır. Bunun üzerine; 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece, saat 03:30'da buraya askeri birlikler gönderilmiştir. Bu alanda bir gerginlik ya da bir çatışma durumu olmadığı için, açıkçası bunu garipsedik. Askeri birliklerin koruması ve gözetiminde şantiye alanı, bölgedeki İSKİ yerleşkemizin yaklaşık 500 metre uzağına yeniden kurulmuştur. Şantiyenin, yapılacağı iddia edilen Kanal İstanbul projesinin 6 nolu köprüsü için kurulduğu ifade edilmiştir" diye konuştu.

İmamoğlu, "Her ne kadar adına 'kanal projesi temel atma töreni' dense de açık kaynaklardan da ulaşılan bilgilere göre bu temel atma töreni, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu projesi olduğu gözlenmektedir.  Bu güzergahtan geçecek yol, 2006 yılında 1/100.000 Çevre Düzeni Planında işlenmiştir. 29 Nisan 2010 tarihinde, dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısıyla açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde açıklanmıştır. Yani bu güzergâhtaki yol projesi, buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden 1 yıl önce belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasının ardından köprünün ayağı için kurulan şantiyenin görüldüğü noktaya gitti. Burada gazetecilerin Ulaştırma bakanının da aynı dakikalarda aşağıda şantiye alanında olduğunu hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Herhalde köprünün ayağının şantiyesini ziyaret etmeye geldi" yanıtını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluKanal Istanbul
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